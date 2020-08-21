456 yıllık Mağlova Kemeri atıl durumda

456 yıl önce İstanbul'un su problemini çözmek amacıyla Mimar Sinan'ın inşaa ettiği Tarihi Mağlova Kemeri define avcılarının ve bilinçsiz gezginlerin saldırısı altında. Yıllar önce restore edilen kemerin duvarlarına tornavida ile isim yazan bile var. NTV ekibi Uzman Arkeolog Celal Kolay ile konuştu. İşte ayrıntılar... (Haber: Emre Timur Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
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