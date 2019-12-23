46 yıldır şans dağıtıyor: İki kez Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çıkan bilet sattı
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi bu yıl 80 milyon lira. Herkes o talihli olmayı, büyük ikramiyeyi getirecek bileti bulmayı hayal ediyor. İşte o hayalin gerçekleşmesini sağlayan emektarlardan biri, bu işi neredeyse yarım asırdır yapan piyangocu İsmail Yıldırım'ın öyküsü... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
23.12.2019 - 09:51| Son Güncelleme : 23.12.2019 - 12:56
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