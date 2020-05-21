65 yaş üstüne memlekete gidiş izni (Refakatçılarla birlikte 63 bin kişiye izin)
65 yaş üstüne, bir ay gittikleri yerde kalmak şartıyla memlekete gidiş izni çıktı. İnternet üzerinden ve telefonla yapılan başvurulara yoğun ilgi var. Ancak, başvuru için kaymakamlık ve valiliklere gidenler de oldu.
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NTV 21.05.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 17:28
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