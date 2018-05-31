Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan geriye sadece 7 kolon kaldı

Yaklaşık 30 yıl hizmet veren Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı tamamlandı. Spor tarihinin önemli binalarından olan spor salonundan geriye sadece 7 kolon kaldı. Molozlarının temizlenmesinin ardından yeni tesisin yapımına başlanacak. Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak.