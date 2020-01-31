Altından Doğu Anadolu fay hattı geçen aktif demiryolu tüneli
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bilim insanları bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. O bilim insanlarindan Prof. Dr. Uğur Doğan önceki yıllarda Palu ilçesindeki demiryolu tünelinin Doğu Anadolu Fay hattının tam üstünde olduğunu keşfettiklerini ve bu tünele fay izleme cihazları yerleştirdiklerini söyledi. Aktif olarak kullanılan tren hattı üzerindeki tünelde fay hareketliliği nedeniyle hafif çapta da olsa hasar oluştu. (Haber: Sevgi Deniz, Kamera: Mesut Sert)
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