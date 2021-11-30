Banka çıkışı kapkaç: 17 yaşında 49'uncu kez yakalandı

İstanbul'da bankadan takip ettikleri mağdurların para dolu çantalarını çalan şebekenin ele başı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki H.H.P. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin son işlerinde 130 bin lira çaldıkları kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yakalanan şüphelinin daha önceden 48 kez polis tarafından yakalandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Haberler - DHA 30.11.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 16:59

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