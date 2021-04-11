Başkent'te temeli kayan bina yıkılıyor

Ankara'da cuma gecesi yanındaki inşaaat çalışması nedeniyle temeli kayan ve tahliye edilen 8 katlı bina yıkılıyor. Dün çalışmalara, iş makinesinin arızalanması üzerine ara verilmişti. Son durumu NTV ekibinden Celal Çamur aktardı.

NTV 11.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 11.04.2021 - 10:22

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