Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir
Kurban Bayramı tatilinde corona virüs unutuldu, sahillerden virüsle mücadeleyi zaafiyete uğratacak görüntüler geldi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Birinci dalga sahillere indi" sözleriyle yorumladığı bu durum, virüsle mücadeleyi nasıl etkileyecek? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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NTV Haber 03.08.2020 - 13:29| Son Güncelleme : 03.08.2020 - 13:49
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