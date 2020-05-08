Bodrum'a hücum ettiler

Muğla'da seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kentin giriş ve çıkışlarında trafik yoğunlaştı. Ekipler sürücüleri durdurup ateş ölçünce yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu. İzmir'in turizm merkezi olan Foça ilçesinde de salgına karşı tedbirler arttıldı.
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NTV 08.05.2020 - 09:45| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 10:25
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