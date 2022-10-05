‘‘Buraya park edemezsin’’ dedi, çekiciye yükletip götürdü
İstanbul Sarıyer’de iki komşu arasında çıkan otopark kavgası yargıya taşındı. Komşusunun daha önce otomobilinin lastiklerini kestiğini anlatan Hülya Hancı Gürtunca ‘‘Biz evde yokken, tatildeyken kapımızın önündeki aracımızı çekiciye yükletip götürmüş. Daha önce de ben kullanırken araç stop etti. Jandarma gelip incelediğinde fren hidrolik hortumunun kesilmiş olduğunu, radyatörün de 25 kez delinmiş olduğunu gördük. Suç duyurusunda bulunduk, sonucunu bekliyoruz’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.