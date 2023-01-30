Çaldıkları köpeği sahibine satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul Şişli'deki bir parkta tasmasız dolaştırılırken çalınan Jako adlı Yorkshire Terrier cinsi köpeği sahibine satmaya çalışan 2 kişi polis tarafından yakalandı. ‘Hayvan hırsızlığı’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.Ç. ile M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 12 yaşındaki köpeği sevme bahanesiyle kucağına alarak çalan M.D. ise aranıyor.

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