Cevizi top yapıp meyve kasasında langırt oynuyorlar
Elazığ’ın Deliktaş köyünde yaşayan üniversite öğrencisi bir genç, çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için meyve kasasından langırt yaptı. Kasaya tahta çubuklar yerleştirip uçlarına da plastik kapaklar takan 20 yaşındaki Ensar Gülsul ‘‘Okuldan sonra sosyalleşsinler, birlikte zaman geçirsinler istedim. Çok da mutlu oldular. Onların sevincini görünce ben de mutlu oluyorum’’ dedi.
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