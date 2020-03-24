Corona testi yaparken nereden nasıl örnek alınıyor? (İşte dikkat edilmesi gerekenler)
Corona testi yaparken nereden nasıl örnek alınıyor? Corona virüs tespiti için laboratuvarlarda, yapılan testlerin hastaları yanıltabileceğine dair kaygılar var. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Orhan Altıntaş, NTV canlı yayınında virüs testine ilişkin detayları anlattı. Altıntaş, "Virüs testinde örnek alınırken güvenilir sonuç elde etmek için, burnun ve boğazın en arka kısmından almak gerekir" dedi.
Abone ol
Paylaş
24.03.2020 - 12:28| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 12:58
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.