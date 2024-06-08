Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci uzay yolcusuyla görüştü: Bu görev genç nesillerin uzaya ilgisini artıracak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesisinden gerçekleştireceği uzay seferi öncesi Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Atasever'in yapacağı görevin Türkiye'nin genç nesillerinin uzaya olan ilgisini artıracağını söyledi.
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