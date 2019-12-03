Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için İngiltere'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Londra'ya geldi. Kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı, "Bu akşamki görüşmemiz Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü görüşme yapacağız. Barış Pınarı Harekatı'nın son durumunun değerlendireceğiz. Bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldığı için üzerlerine düşenleri ne kadar yaptılar? Bizim plan projelerimiz için destekleri ne olabilir? Onları görüşem fırsatımız olacak. Bizden taleplerini dinleyeceğiz" diye konuştu.
03.12.2019 - 15:40| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 16:09
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