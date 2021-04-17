Davul yerine vosvoslarla sahura kaldırdılar

İstanbul'da corona virüs tedbirleri nedeniyle davulcuların sokaklarda dolaşmadığı Esenler'de, vatandaşlar vosvos araçlardan yükselen mani ve davul sesiyle sahura kaldırıldı. Kırmızı ve mavi renkli 2 vosvos araçtan yükselen mani ve davul sesleri sokaklarda yankılandı.
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NTV 17.04.2021 - 10:27| Son Güncelleme : 17.04.2021 - 10:43
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