Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan yurtdışındaki Türklerle ilgili açıklama
NTV canlı yayınına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında bulunan Türklerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi
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NTV Haber 21.03.2020 - 21:06| Son Güncelleme : 21.03.2020 - 21:50
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