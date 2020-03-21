Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan yurtdışındaki Türklerle ilgili açıklama

NTV canlı yayınına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında bulunan Türklerle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi

NTV Haber 21.03.2020 - 21:06 | Son Güncelleme : 21.03.2020 - 21:50

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