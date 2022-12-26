Diyarbakır’da akaryakıt istasyonunda atlı hırsızlık

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna atıyla gelen bir kişi dolaptan içeçek çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda atından inen hırsız, dolabı açmak için epey uğraştı. Sonunda dolabı açmayı başaran atlı hırsız, gözüne kestirdiği içecekleri aldıktan sonra atına binerek uzaklaştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.