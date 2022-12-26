Diyarbakır’da akaryakıt istasyonunda atlı hırsızlık

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna atıyla gelen bir kişi dolaptan içeçek çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda atından inen hırsız, dolabı açmak için epey uğraştı. Sonunda dolabı açmayı başaran atlı hırsız, gözüne kestirdiği içecekleri aldıktan sonra atına binerek uzaklaştı.

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