Düğün salonları, internet kafe ve sinemalar önlemlerle açılıyor
Virüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bu işletmeler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılmaya başladı. Açılan işletmelere bugün yenileri eklenecek. Düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları virüs önlemleriyle kapılarını açacak. Kültür ve sanat tesisleri de listede. Sergi, fuaye, fuar alanları ile sinema ve tiyatrolar da açılıyor. Haber: PINAR İLİK ÜÇER Kamera: SAVAŞ DALDAL
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NTV Haber 01.07.2020 - 04:21| Son Güncelleme : 01.07.2020 - 04:43
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