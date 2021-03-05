Dünya drift şampiyonu TEM'de kaza yaptı

TEM Otoyolu Avcılar kesiminde lüks bir spor otomobil bariyerlere çarptı. Aracın dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak'a ait olduğu öğrenildi. Kazanın hemen öncesi başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Spor otomobilin hızlı bir şekilde makas atarak ilerlediği görüldü.
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NTV 05.03.2021 - 13:40| Son Güncelleme : 05.03.2021 - 13:56
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