Düzce'de otomobil motosiklete böyle çarptı

Düzce'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Hastane Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklete, taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.