Emeklilerle ilgili yeni adımlar atılacak mı? AK Parti'li Erkan Kandemir NTV'de yanıtladı
Yerel seçimlere son iki gün kaldı. Adaylar iki ay önce başladıkları kampanyalarının sonuna geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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