Gelibolu Yarımadası'nın yeni rotası 17 kilometrelik "Mustafa Kemal Yolu"
Atatürk'ün Çanakkale'ye intikalinden başlanarak, Eceabat'taki harp sahasında izlediği 17 kilometrelik yol güzergahı, ziyaret rotası olarak düzenlendi. Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Yolu'nun bir bölümü açıldı. NTV ekibinden Melike Şahin ve Alihan Sönmez Çanakkale ruhunu simgeleyen tarihi güzergahı görüntüledi.
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