Günlerdir çalışıyorlar: Orman işçilerinin alevlerle savaşı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınlarına müdahale eden işçiler, çok zor şartlarda görev yapıyor. Günlerdir evlerine gidemeyen orman işçileri birkaç saatlik uykuyla çalışıyor, ayaküstü yemek yiyebiliyorlar. Alevlerle savaşan ekip, çok yorulsa da mücadeleye devam ediyor.
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NTV Haber 05.08.2021 - 07:46| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 07:53
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