Hamza Dağ NTV'ye konuştu: İzmir'de trafiği büyük oranda rahatlatacağız
AK Parti, 25 yıldır kesintisiz olarak CHP'li başkanlarca yönetilen kentte bu seçimde de iddialı bir isimle, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile yarışa girdi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, NTV ekibinden Merih Ak'ın sorularını yanıtladı. Seçim çalışmalarını değerlendirdi.
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