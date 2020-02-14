14 Şubat 2020 hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Marmara'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. İlerleyen saatlerde etkili olması beklenen yağışlı hava İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Yarın ise yağışlar bölgede kuvvetini artıracak. Pazar günü ise hafif yağmur geçişleri görülebilir. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
NTV Haber 14.02.2020 - 09:08| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 09:24
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