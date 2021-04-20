Hayvanlara zarar verenlere kızdı, kaplumbağa ev yaptı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tarlalara giren kaplumbağaları ters çevirerek ölüme terk edenlere kızan Bekir Baykara, bu duruma tepki çekmek için kaplumbağaya benzeyen ev yaptı. Bekir Baykara’nın 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kızı Rahşan Baykara kendisine miras kalan kaplumbağa eve hem gözü gibi bakıyor hem de babasını anısını yaşatıyor.

NTV 20.04.2021 - 13:38 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 13:50

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