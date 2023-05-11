"Hedef Kızılelma" gösterimde

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın doğuş hikayesini anlatan "Hedef Kızılelma" belgeselinin galası İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, belgeselde Türkiye'nin gökyüzündeki bağımsızlık mücadelesinde karşılaşılan zorlukların da anlatıldığını belirtti. Belgeselin ikinci bölümü de kısa bir süre sonra Baykar'a ait YouTube kanalında gösterime girecek.
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