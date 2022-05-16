İETT şoförü, psikolojim bozuldu diyerek kontak kapattı
İstanbul’da Cebeci-Eminönü seferini yapan İETT şoförü, psikolojim bozuldu diyerek kontak kapattı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda şoförün ‘‘Şu an elim ayağım titriyor. Gitmiyorum’’ dediği, yolcuların da işe geç kaldıklarını söyleyerek tepki gösterdiği görülüyor. Şoförün yaklaşık 20 dakika sonra yoluna devam ettiği öğrenildi.
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DHA 16.05.2022 - 11:49| Son Güncelleme : 16.05.2022 - 12:34
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