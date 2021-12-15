İnternetten sahte diploma satışı: Lise 5 bin, üniversite 10 bin TL
Müşterinin isteğine göre diploma hazırlıyor, ortaokul, lise ve üniversite diplomaları için farklı fiyatlar istiyorlar. İnternet üzerinden sahte diploma hazırlayan birçok site var. Hukukçular, sahte belge hazırlayanlar kadar bu belgeleri talep edenlerin de suç işlediğini söylüyor. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)
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