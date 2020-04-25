İstanbul yine sessiz

Salgının önüne geçmek için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta üçüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul da en sakin günlerini geçiriyor. Meydan ve yollarda sadece güvenlik güçleri vardı. Yasağa uymayanlara ceza kesildi.

NTV Haber 25.04.2020 - 23:05 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 23:17

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