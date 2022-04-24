İstanbul’da 450 bin liralık cep telefonu hırsızlığı
İstanbul Sultangazi'de bir cep telefonu mağazasının duvarı delerek içeri giren iki şüpheli, yaklaşık 450 bin TL değerinde ürün çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Moldova uyruklu Viktor B.(30) tutuklanırken, İbrahim B. (43) isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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DHA 24.04.2022 - 13:09| Son Güncelleme : 24.04.2022 - 13:23
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