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İstanbullu olası depreme ne kadar hazırlıklı?

Olası Marmara depreminin İstanbul'da neden olacağı yıkım yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Çünkü on binlerce bina riskli durumda. Tüm tehlikenin bilinmesine rağmen İstanbul'da yapılan bir anket düşündürücü tabloyu ortaya çıkardı. Kentte yaşayayanların çoğu depreme karşı bir hazırlık yapılmadığını düşünüyor, kendi binasını kontrol ettirenlerin sayısı da çok az. İşte ayrıntılar... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cüneyt Ali Horozal)

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