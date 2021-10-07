Karga 'iyilik meleğinin' peşinden ayrılmıyor

Amasya'da ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Çetiner'in yaralı halde bulup tedavi ettiği "Duman" isimli karga, okulda da "iyilik meleğinin" peşinden ayrılmıyor. Çetiner okulda bulunduğu süre içinde bahçede dolaşan, zaman zaman sınıflara giren Duman'a öğrenciler de yiyecek veriyor.
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