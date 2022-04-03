Kavga ettiği sürücüyü yolcu dolu minibüsüyle kovaladı
İstanbul Esenyurt’ta trafik kazasında aracı hasar gören minibüs şoförü diğer aracın sürücüsüyle kavga etti. Öfkesine hakim olamayan minibus şoförü aracın kapısı açık bir halde, son sürat diğer sürücüyü kovalayınca yolcular tepki gösterdi. İşte minibüsteki yolcuların cep telefonlarıyla kaydettiği o tehlikeli anlar…
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