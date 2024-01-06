"Kaza değil cinayet" iddiası: Kazadan 5 ay sonra evlenmiş
Şanlıurfa’da yaklaşık 8 ay önce kullandığı otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 5 çocuğu ölen Hasan Çetin, kazayla ilgili soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece; "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazadan 5 ay sonra evlenen Hasan Çetin'in, ailesinin can verdiği otomobili düğün arabası yaptığı ortaya çıktı.
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