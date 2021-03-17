Kırmızı ışıkta geçen sürücü dehşet saçtı

Samsun’un Atakum ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan sürücü önce bir araçla çarpıştı ardından yaya geçidinde bekleyen anne ile kızına çarptı. Kazada 29 yaşındaki Zehra Atmaca hayatını kaybetti. Genç kızın annesi Ayşegül Atmaca ile iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen 44 yaşındaki S.M.Y. gözaltında...

ntv.com.tr 17.03.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 17.03.2021 - 16:09

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