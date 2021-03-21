Kısıtlamada polisten kaçtı, demire saplandı: ‘‘Çek, çek. Ölmedi, hayatta kaldı de’’

İzmir'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, köprüden geçmeye çalışırken demire saplandı. Köprünün demiri otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı. Kaza sonrasında araç sürücü olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL ceza kesildi.

ntv.com.tr 21.03.2021 - 09:54 | Son Güncelleme : 21.03.2021 - 10:25

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