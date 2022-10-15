Madencilerden geriye yürek burkan hikayeler kaldı

Türkiye, maden faciasında hayatını kaybeden evlatları için ağlarken, madende can veren 40 işçiden geriye aileleri ve arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafları ve insanın yüreğini dağlayan hikayeleri kaldı. Kimi daha yeni baba olmuştu, kimi baba olmaya hazırlanıyordu. Şehit madencilerden Yasin Çelik'in, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı kor gibi yakarken, cenazeleri teslim edilen maden şehitleri gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.
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