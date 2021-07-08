Mahallede sivrisinek istilası

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi 2019 yılında sivrisineklerden yayılan Batı Nil Hastalığı vakalarıyla gündeme gelmişti. Sivrisinek şikayetlerinde bugünlerde yine artış var. Ateşli hastalık vakası yok. Ancak sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kollarında şişlik ve yaralar oluşmuş durumda. Uzmanlar da bu tarz yaralar için mutlaka hastaneye başvurulması gerektiği görüşünde.

NTV 08.07.2021 - 15:01 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 15:14

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