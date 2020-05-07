Maskeler nerede satılacak, kaç lira olacak?

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılacağını açıkladı. İlk olarak İstanbul'da başlayacak uygulamayla maskeler 50'li paketlerde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10'lu paketlerde de satış olacak.
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NTV 07.05.2020 - 12:57| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 14:57
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