Minibüs sürücüsü kamyoncuya saldırıp telefonunu gasp etti

İstanbul Esenyurt’ta bir minibüs sürücüsü kamyon şoförüne saldırıp cep telefonunu gasp etti. İddiaya göre, kamyoncu minibüse sürterek yoluna devam etti. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, uzun süre kamyonu takip eden minibüs şoförüne araçtaki bazı yolcuların ‘‘Sıkıştır, sıkıştır. İn şimdi, tut onu’’ dediği duyuluyor.

Haberler - İHA 18.09.2022 - 12:17 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 12:31

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