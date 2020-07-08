Minibüsler virüse davetiye çıkarıyor

Coronavirüs'ün yayılmasını engellemek için toplu ulaşımdaki yığılmanın önüne geçilmesi kritik önem taşıyor. Metrobüslerde, minibüslerde aşırı yoğunluk oluşmaması hatta kapasitenin altında yolcu alınamsı gerekiyor. Ancak görüntüler maalesef bu kuralın pek de uygulanamadığını gösteriyor. İstanbul'daki minibüsler virüsün yayılmasıan davetiye çıkartıyor.
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NTV 08.07.2020 - 17:08| Son Güncelleme : 08.07.2020 - 17:18
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