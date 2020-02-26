NTV ekibi Ankara'da toplu taşımada corona virüs önlemlerini görüntüledi
Türkiye'de virüs vakası görülmedi ancak önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkent Ankara'da ekipler toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ediyor. NTV ekibinden Celal Çamur, o noktalardan birinde canlı yayında dezenfekte çalışmalarını aktardı.
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26.02.2020 - 13:45| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 14:30
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