NTV ekibi Ankara'da toplu taşımada corona virüs önlemlerini görüntüledi

Türkiye'de virüs vakası görülmedi ancak önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkent Ankara'da ekipler toplu ulaşım araçlarını dezenfekte ediyor. NTV ekibinden Celal Çamur, o noktalardan birinde canlı yayında dezenfekte çalışmalarını aktardı.

26.02.2020 - 13:45 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 14:30

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