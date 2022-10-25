NTV ekibi Diyarbakır Cezaevi’nde

Geçmişte işkencelerle, hak ihlalleriyle anılan Diyarbakır Cezaevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘Müze olacak’’ açıklamasından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı müze için bakanlık çalışmalara başladı. Diyarbakır Cezavi’ne ilk kez NTV ekibi girdi ve koğuşları görüntüledi. (Özel Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.