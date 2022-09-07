Ödeme olması gerekenden fazla mı? Aileler servis ücretinden şikayetçi
Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlıyor. Velileri okul masrafları arasında en çok zorlayan kalem ise servis ücretleri. İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün yüzde 19 zam kararını özel okullar dinlemiyor. Bazı okulların servis fiyatları geçen yıla göre yüzde yüz arttı. Peki, ödeme olması gerekenden fazla mı? Haber: Tuana Çiçftçi
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 07.09.2022 - 18:50| Son Güncelleme : 07.09.2022 - 18:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.