Ödeme olması gerekenden fazla mı? Aileler servis ücretinden şikayetçi

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlıyor. Velileri okul masrafları arasında en çok zorlayan kalem ise servis ücretleri. İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün yüzde 19 zam kararını özel okullar dinlemiyor. Bazı okulların servis fiyatları geçen yıla göre yüzde yüz arttı. Peki, ödeme olması gerekenden fazla mı? Haber: Tuana Çiçftçi

Haberler - NTV Haber 07.09.2022 - 18:50 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 18:57

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