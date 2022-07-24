Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak

İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki otobüste iddiaya göre kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yolcular tarafından dövüldü. Yolculardan biri ‘‘Keserim seni, kurbanlık koyun gibi patlatırım bir tane’’ diyerek şüpheliye defalarca tokat atıp boğazını sıktı.

Haberler - DHA 24.07.2022 - 11:23 | Son Güncelleme : 24.07.2022 - 11:30

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