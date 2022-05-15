Otomobili kundakladı, serbest bırakıldı

İstanbul Sancaktepe’de bir kişi husumetlisinin otomobilini kundakladı. Güvenlik kamerasının görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalanan K.B., ifadesinde suçunu itiraf etti. Alacak meselesi yüzünden aracı ateşe verdiği söyleyen K.B., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
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