Rize cami hoparlöründen şiveli ‘evde kalın’ anonsu
Rize'nin Fındıklı ilçesinde Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği cami de hoparlörden Karadeniz şivesi ile ‘evde kalın’ anonsu yaptı. Kayda aldığı anons görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
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ntv.com.tr 07.04.2020 - 10:10| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 10:17
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