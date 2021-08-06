Rüzgar mücadeleyi zorlaştırıyor: Köylülerden kazma kürekli destek

Muğla’nın Menteşe ilçesinde orman yangınına müdahale sürüyor. Yumaklı mahallesinde köylüler, kazma ve küreklerle ekiplere destek veriyor. NTV ekibinden Rojbin Hayrullahoğlu ve kameraman Özgen Özel, o anlara tanıklık etti.

NTV 06.08.2021 - 11:44 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 11:52

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